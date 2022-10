In Roßlau lebende Ärztin aus der Ukraine bringt sich deutsche Sprache selber bei

Kriegsflüchtling Natalia Nestertsova aus der Ukraine lebt seit März in Roßlau. Die Ärztin will hier arbeiten - doch schon beim Deutschlernen fehlt es an Unterstützung. Wie die Bürokratie hier ankommenden Menschen das Leben schwer macht.

Die ukrainische Ärztin Natalia Nestertsova ist seit März in Roßlau zu Hause. Deutsch gelernt hat sie auf eigene Faust, weil es noch kein Kursangebot für sie gab. Sie will gerne im Dessauer Klinikum arbeiten.

Dessau-Rosslau/MZ - „Gleich beginnt mein Unterricht“, entschuldigt sich Natalia Nestertsova. Verschwindet in ihrem Zimmer, setzt sich vor den Laptop und die Kopfhörer auf. Die nächste Deutschstunde steht an. Ihre Lehrerin sitzt ebenfalls vorm Computer: aber in der Ukraine. Sie hilft ihrer Landsmännin, damit die Gynäkologin schnell in Arbeit kommen kann. Einen Sprachkurs vor Ort zu erhalten, damit ist die 39-jährige Ärztin bislang gescheitert, weiß Petra Selka. Dass sie bereits passabel Deutsch spricht, sei ihrem eigenen Fleiß zu danken, nicht aber den Ämtern. Von dort nämlich gab es keine Unterstützung.