Integration in den Arbeitsmarkt Ukrainer lernen Fremdsprache Deutsch: Spezieller Kurs in Dessau soll auf künftigen Job vorbereiten

Ines Blaschczok vom Jobcenter und Ilka Ullmann vom Wolpert Bildungszentrum „Learn and Speak“ hören hinein bei Job-Berufssprachkurs Deutsch und treffen fünf wissbegierige Ukrainerinnen. Was den 100-Stunden-Kurs so besonders macht.