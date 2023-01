Ukraine-Hilfe gibt nicht auf - Erneute Spendenlieferung an Partnerstadt

Zum neunten mal hat Mathias Wieczorek mit seinem Team Hilfsgüter in die Städte Lemberg und Sokal gebracht - warum die Unterstützung noch immer wichtig ist.

Mitglieder der Ukraine Hilfe und weitere Helfer vor einem Rehazentrum in Lemberg

Dessau-Rosslau/MZ - Zum neunten Mal brachten die Unterstützer um den Roßlauer Mathias Wieczorek am 5. Januar Hilfsgüter in die Ukraine nach Lemberg und Sokal in zwei Tageseinrichtungen der Karitas für Kinder mit Behinderung.