Drei ehemalige Oberbürgermeister Dessau-Roßlaus haben sich in einem offenen Brief an den aktuellen Stadtchef Robert Reck gewandt. Ihre Forderung: Die Stadt soll die Gemälde aus der Anhaltischen Gemäldegalerie behalten und nicht vergolden.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus ehemalige Oberbürgermeister Hans-Georg Otto, Klemens Koschig und Peter Kuras lehnen eine Übertragung der Anhaltischen Gemäldegalerie an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ab. Das verdeutlichen sie in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Robert Reck und die Fraktionen des Stadtrates, den sie am Freitag übergaben.