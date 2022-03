Überschlag nach Kollision mit geparktem Auto: 60-Jährige in Dessau eingeklemmt und schwer verletzt

Dessau/MZ - Auf der Elballee in Dessau ist am Freitagmorgen eine 60-Jährige nach einem schweren Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste sie erst aus dem Auto befreien.

Nach erster Erkenntnissen war sie 5.45 Uhr eine mit ihrem VW auf der Elballee in Richtung Kirchstraße unterwegs, als sie mit dem geparkten Pkw einer 49-Jährigen kollidierte.

Der VW kippte in Folge der Kollision auf die Seite und kam erst auf dem Dach zum Liegen. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten Polizei und Rettungsdienst bereits die Absicherung erste Versorgung der Verunfallten übernommen.

Schließlich musste die 60-jährige Frau aus von den Kameraden aus ihrem Auto befreit werden, bevor sie durch Rettungsdienst und Notarzt ins Klinikum begleitet werden konnte.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war am Freitagmorgen noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Elballee war zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Sachschaden wird von den Rettern auf eine Höhe zwischen 22.000 Euro und 26.000 Euro geschätzt.