Tierischer Fund Überraschung im Umweltbundesamt in Dessau - Mitarbeiter entdeckt Vierpunktige Sichelschrecke

Die Vierpunktige Sichelschrecke mag eigentlich wärmere Gegenden. Jetzt wurde das Tier zum ersten Mal in Dessau nachgewiesen - im Atrium des Uba. Es ist der bislang nördlichste Punkt, wo so ein Insekt nachgewiesen wurde. Was Experten dazu sagen.