Der Herbstmarkt im Tierpark zog am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. Neben kreativen Produkten gab es auch Neuigkeiten zum Bärennachwuchs Fritz und Franz.

DESSAU/MZ. - Mancher Autofahrer wirkte am Wochenende richtig verzweifelt, rund um den Tierpark noch einen Parkplatz zu bekommen. Dicht an dicht drängte sich das Blech. Auch an der Tierparkkasse brauchte man mitunter etwas Geduld, um hereinzukommen.