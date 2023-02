Überholverbot für Radfahrer Kritik am Albrechtsplatz in Dessau hält an - Stadtrat spricht von „Geldschneiderei“

Radfahrer sind am neuen Albrechtsplatz in Dessau durch den übrigen Verkehr gefährdet - und dürfen nicht überholt werden. Auch im Ausschuss für Bürgeranliegen, öffentliche Sicherheit und Umwelt steht die Verkehrsführung in der Kritik. Ein Überholverbotsschild aufzustellen, ist aber gar nicht so einfach.