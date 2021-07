Überflutung nach Starkregen - Keine Hoffnung für 2021er Lösung - Tiefbauamt hat Personalprobleme

So sah es in Mosigkau nach den letzten Regenfällen aus.

Dessau/MZ - Es war ein eindeutiges Nein, mit dem Tiefbauamtsleiter Falk Säbel die Anfrage des Mosigkauer Ortsbürgermeisters Jakob Uwe Weber beantwortete. Das Amt sieht sich nicht in der Lage, zusätzliche Maßnahmen am Entwässerungssystem des Vorortes in diesem Jahr zu realisieren. „Unsere Personaldecke ist zu dünn, um noch etwas parallel zu machen“, begründete der Amtsleiter seine Ablehnung im Bauausschuss am Donnerstag. Für die Mosigkauer bedeutet das, auch künftig Gewittern und Starkregen mit Sorge entgegenzusehen. Straßen und Grundstücke des Ortes waren zuletzt am 29. Juni überschwemmt gewesen. Auch in den Jahren zuvor musste nach Starkregen immer wieder die Feuerwehr Wasser abpumpen.

Komplexes Problem

Folgte man am Donnerstag den Erklärungen Säbels, wurde deutlich, dass das Mosigkauer Entwässerungsproblem ein schwieriges ist. „Wir doktern schon länger, haben aber noch keine richtige Lösung gefunden“, so Säbel. Fakt sei, dass an der Schmutzwasser-Pumpstation nichts geändert werden könne. „Es passt nicht mehr in diesen kleinen Kanal.“

Das vorhandene Entwässerungskonzept in den Gräben wolle man sukzessive umsetzen, sagt Säbel. Einiges sei bereits realisiert, wie das neue Regenrückhaltebecken am Hanfgarten. „Wir melden immer wieder Mittel dafür an.“ Da ist also Geduld gefragt.

Kampf geht weiter

Dass die Stadt keine Lösung findet, wollte Hans Tschammer nicht gelten lassen. „Dann muss man die fragen, die sich auskennen“, meinte er. Ein Ingenieurbüro sei involviert, sagte Säbel. Warum man nicht ein Planungsbüro mit der Umsetzung beauftrage, wenn die Stadt keine Kapazitäten habe, wollte Hans-Georg Otto wissen. Es fehle auch an Mitarbeitern, die das Büro beauftragen und begleiten, warf Ausschussvorsitzender Eiko Adamek ein.

Jakob Uwe Weber stimmte das Gehörte wenig zuversichtlich. Er kehrte ohne Ergebnis in seinen Ort zurück. Aufgeben kann und will er den Kampf aber nicht. Er bittet um einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit den Amtsleitern, den Stadtwerken und dem Bauausschuss, um doch noch einen Lösungsansatz zu finden. „Ich verschicke zeitnah die Einladungen“, kündigt Weber an.