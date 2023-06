In Dessau ist erneut ein kleines Geschäft überfallen worden. Betroffen war eine Bäckerei-Filiale im Gewerbegebiet Mitte in Dessau-Roßlau. Derzeit häufen sich die Überfalle in der Region.

Raub-Serie in Dessau geht weiter - Mann zückt in Bäckerei-Filiale Pistole

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/OML - In Dessau ist erneut ein kleines Geschäft überfallen worden. Wie die Polizeiinspektion Dessau und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, hat sich die Tat am Montag, 19. Juni, um 12.50 Uhr in der Bauhüttenstraße im Gewerbegebiet Mitte ereignet.