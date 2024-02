In Zerbst sollen eine 82-Jährige von Männern ausgeraubt und dabei zu Fall gebracht worden sein. Die Polizei ermittelte in dem Fall und kam, wie sie mitteilte, zu neuen Erkenntnissen.

Männer raubten 82-jähriger Frau beim Geldabbheben in Bank die EC-Karte

Überfall in Zerbst

Zerbst/Dessau/DUR. - In Zerbst soll am Dienstag, 30. Januar, eine 82-jährige Frau laut eigener Aussage in einer Bankfiliale ausgeraubt worden sein. Das teilte die Polizei mit.

Die Seniorin soll eigenen Angaben zufolge die Bankfiliale in der Zerbster Schloßfreiheit gegen 11 Uhr betreten haben. Im Vorraum der Bankfiliale sollen auch drei Männer gewesen sein.

Nachdem die 82-Jährige ihre EC-Karte in einen der Geldautomaten gesteckt hatte, soll einer der Männer sie zur Seite geschoben haben. Die Frau kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Der Mann soll allerdings die noch im Geldautomaten steckende EC-Karte an sich genommen und die Filiale mit den anderen Männern verlassen haben.

Zu einem möglichen finanziellen Schaden wurden keine Angaben gemacht. Ebenso ist offen, ob die Täter beim Geldabheben zuvor die Geheimzahl der Frau erspäht hatten.

Zweifel an der Aussage der 82-Jährigen

In der Zwischenzeit haben die polizeilichen Ermittlungen erhebliche Zweifel an dem von der Geschädigten geschilderten Tatablauf ergeben.

Bei einer Auswertung der Überwachungstechnik der Bankfiliale war die angezeigte Tat nicht erkennbar. Des Weiteren wurde die EC-Karte der Geschädigten mittlerweile gefunden.