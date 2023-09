Am neuen Hotel am Dessauer Schloßplatz hat sich am Mittwochabend ein Überfall ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Dessau/MZ - Ein Mitarbeiter der Rezeption im neuen Hotel am Dessauer Schloßplatz ist am Mittwoch brutal überfallen worden. Um 22.20 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann das Foyer des Hauses betreten, den Mann am Tresen mit einem Messer bedroht und Geld verlangt. Währenddessen soll ein weiterer Mann, mutmaßlich ein Komplize, am Eingang des Hotels Schmiere gestanden haben.