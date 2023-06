Nach zehn Raubüberfällen auf Tankstellen, Supermärkte und kleine Tabakläden seit Anfang des Jahres in Dessau hat die Polizei am Dienstag einen Ermittlungserfolg gemeldet: Ein 24-Jähriger wird für vier Taten verantwortlich gemacht.

In Dessau ist es zu mehreren Überfällen gekommen, darunter auch auf einen Tabakladen in der Wagnerpassage.

Dessau-Rosslau/MZ - Nach zehn Raubüberfällen auf Tankstellen, Supermärkte und kleine Tabakläden seit Anfang des Jahres in Dessau-Roßlau hat die Polizei am Dienstag einen Ermittlungserfolg gemeldet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schon in der vergangenen Woche haben die Ermittler einen 24-jährigen Mann festgenommen, der für vier Fälle tatverdächtig ist. Drei davon in Dessau, einer in Bitterfeld. Den Überfall am 6. Mai in...