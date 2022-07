Über zwei Jahre nach Wasserrohrbruch: Dessauer Amtsgericht noch immer ohne Ausweichquartier

Auf dieser Fläche am Akazienwäldchen sollten seit September Büros und Gerichtssäle des Amtsgerichts stehen.

Dessau/MZ - Die öde Fläche am Dessauer Akazienwäldchen brütet reglos vor sich hin. Vom angekündigten Container-Komplex, in dem hier längst Gerichtsprozesse verhandelt werden sollten, fehlt jede Spur. Hinter dem nackten Bauzaun sind einzig ein paar Betonfundamente zu sehen. Dazwischen klaffen fertige Hausanschlüsse ins Nichts. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.