Bei einer Routinekontrolle hat die Polizei einen großen Fang gemacht. Warum der Angeklagte vor Gericht erleichtert wirkt - und vor welcher Frage der Richter steht.

Über 9.000 Euro und 75 Gramm Crystal Gepäck - Drogenkurier aus Bitterfeld-Wolfen steht vor Gericht

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Diese Kontrolle hatte sich gelohnt. Im Rucksack des Mannes fanden sich 9.350 Euro, 75 Gramm Crystal, 112 Gramm Cannabis – unter anderem. Ausreichend, um den Mann aus Bitterfeld-Wolfen mit auf das Polizeirevier zu nehmen. Den ohnehin vorliegenden Haftbefehl hätte es gar nicht gebraucht.