Über 60-Jähriger im Klinikum in Dessau mit Corona verstorben

Dessau/MZ - Zum ersten Mal seit langer Zeit hat es am Städtischen Klinikum Dessau wieder einen Corona-Toten gegeben. Das bestätigte Sprecher Gelfo Kröger auf Nachfrage.

Der Mann sei über 60 gewesen und habe nur drei Tage auf der Coronastation gelegen. „Der Patient ist aber wohl er mit und nicht an Corona verstorben“, so Kröger. Denn es habe sich um einen Tumorpatienten gehandelt, der in schlechtem gesundheitlichem Zustand gewesen sei.

Ob der Mann gegen Covid-19 geimpft war oder nicht, hatte Kröger zufolge auch das Klinikum selbst nicht nachvollziehen können.

Zum Abschluss der vorigen Woche hatte das Gesundheitsamt am Freitag noch einmal drei neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Meldung betrifft zwei Frauen und einen Mann im Alter von 27 bis 44 Jahren. Über den Impfstatus der Infizierten wird von der Stadt am Montag informiert - in einem Überblick über die gesamte vergangene Woche.

Mit den drei Fällen gab es nunmehr in Dessau-Roßlau 3.450 Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 26,5.