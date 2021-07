Über 300 Termine nicht vergeben - Dessau-Roßlau bietet am Mittwoch freie Impfungen an

Dessau-Rosslau/MZ - Im Dessauer Impfzentrum in der Anhalt-Arena ist am Mittwoch, 7. Juli, noch einmal kurzfristig ein Impfen ohne Termin möglich. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Grund: Von 480 möglichen Impfterminen für Mittwoch waren am Dienstag erst 130 vergeben. Geimpft wird am Mittwoch von 12.45 bis 15 Uhr und von 17 bis 19 Uhr mit Biontech.

Mitzubringen sind ein Personaldokument, Impfausweis und, wenn möglich bereits ausgefüllt, das Aufklärungsmerkblatt und der Anamnesebogen. Die Dokumente können auf der Webseite der Stadt herunter geladen werden.

Die Stadtverwaltung hatte am Montag erst zwei Impftage ohne Termin angekündigt - am Donnerstag, 8. Juli, von 12.45 Uhr bis 19 Uhr mit Biontech und Freitag, 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr mit Astrazeneca.