Über 130 Autofahrer geblitzt - Spitzenreiter raste mit 170 km/h über die B185 bei Mildensee

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hat zwei Geschwindigkeitskontrollen in Dessau durchgeführt. Vor allem ein Autofahrer fiel auf.

Dessau/MZ - Mit 170 km/h ist am Freitag ein Autofahrer auf der B185 bei Mildensee geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Insgesamt wurden an diesem Tag 2.353 Fahrzeuge gemessen. Im 100er Bereich wurden 37 Verstöße festgestellt. Bei 70 km/h zu schnell droht eine Strafe von 600 Euro, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot

. Am Sonntag stand der Blitzer dann auf der A9 zwischen Vockerode und Dessau-Ost. Hier wurden 5.882 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 120 km/h wurden 99 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 182 km/h.