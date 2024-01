Finale für Eisbader-Benefiz-Aktion in Dessau Über 1.000 Mutige haben für guten Zweck gefroren und mehr als 13.000 Euro gesammelt

Erlös vom Eisbaden an Adventsonntagen 2023 kommt zwei sozialen Projekten zugute: Kinderhospizdienst „Lila Wolke“ und Behindertenverband Dessau erhalten am Kühnauer See die symbolischen Schecks.