Bau erzeugt mehr Energie als er verbraucht Anbau des Umweltbundesamtes in Dessau ist übergeben - Deutschlands modernstes Bürogebäude

In dieser Woche wurde nach 15 Jahren Bauzeit der Anbau des Umweltbundesamtes in Dessau eingeweiht. Die Technik dahinter ist komplex und hochmodern. Das fängt schon bei intelligenten Fenstern und versteckten Heizkörpern an.