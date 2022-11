Das durchschnittliche Auto, das am Tüv-Standort Dessau geprüft wurde, war 11,9 Jahre alt und hatte mehr als 116.000 Kilometer auf dem Tacho.

Dessau/MZ - Insgesamt 61,2 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der Tüv Nord-Station in Dessau von den Sachverständigen in der Hauptuntersuchung (HU) inspiziert wurden, hatten keine Mängel. „Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis“, heißt es im Report der Tüv Nord Gruppe.