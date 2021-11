Turnus bleibt, Preis steigt -Pläne für Biotonnen sorgen in Dessau-Roßlau für Irritationen

Dessau-Rosslau/MZ - Um die Entsorgung der Biotonnen ab dem kommenden Jahr gibt es in der Doppelstadt Irritationen. Denn der Stadtpflegebetrieb hat vorgeschlagen, ab dem nächsten Jahr einige Änderungen in der Abrechnung vorzunehmen. Berechnet werden sollen künftig statt 24 nur noch zwölf grüne Pflichttonnen. Doch was genau bedeutet das? Kann die Biotonne dann nur noch alle vier Wochen zur Abholung bereit gestellt werden?

„Das heißt es nicht“, stellte Stadtpflege-Betriebsleiterin Sabine Moritz im jüngsten Betriebsausschuss klar. Am 14-tägigen Turnus der Entsorgung werde nicht gerüttelt. Wie bisher, fahren die Entsorgungsfahrzeuge des städtischen Eigenbetriebes aller zwei Wochen durch die Ortschaften, um den Biotonnenmüll einzusammeln und ihn zum Scherbelberg zu bringen, wo er kompostiert wird. Die Dessau-Roßlauer haben künftig die Wahl, ob eine Entsorgung notwendig ist oder nicht. In Rechnung gestellt werden die besagten zwölf Pflichttonnen. Und die, die über diese Anzahl hinaus entsorgt werden sollen.

33.400 Mal wurde 2020 in Dessau-Roßlau ein Entsorgungsanspruch nicht genutzt

Die Gebührenbelastung für nicht in Anspruch genommene Entleerungen wird im Vergleich zur bisherigen Regelung reduziert. Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr hätten im Stadtgebiet 299.000 120-Liter-Tonnen entleert werden können. Doch in 33.400 Fällen wurde das nicht in Anspruch genommen. Moritz führt das auf unterschiedliche Nutzergruppen zurück. In innerstädtischen Bereichen etwa fiel wenig Bio-, dafür viel Restmüll an, in ländlichen Räumen sei dies umgekehrt. Dort wird vor dem Hintergrund der Kosten offenbar strenger Müll getrennt.

Dass der Preis zur Entsorgung der Biotonne ab 2022 steigen wird, steht außer Diskussion. Die Preissteigerung und das neue Prozedere mit den Pflichttonnen muss aber mit der neu gefassten Kalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2022 bis 2024 vom Stadtrat noch beschlossen werden. Der tagt am 8. Dezember.

Die Kosten für die Entsorgung der Biotonnen waren über zehn Jahre lang in Dessau-Roßlau stabil. Zuletzt waren sie 2008 geändert worden.

Biotonne behalten oder nicht? Das steht den Bürgern übrigens weiterhin frei. Sie können sich alternativ für eine Eigenkompostierung auf ihrem Grundstück entscheiden. Der Antrag auf Befreiung von der Biotonne kann auch weiterhin bei der Stadtverwaltung gestellt werden. Dann wird keine Biotonne mit Pflichtentleerungen abgerechnet.