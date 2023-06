Die ehemalige Flüchtlingsunterkunft braucht eine neue Lichtanlage. Das dauert mindestens bis zum Jahresende. Aber auch sonst gibt es in dem 25 Jahre alten Bauwerk einiges zu tun.

In der Nacht zum 5. März 2022 sind die ersten Flüchtlinge in der Turnhalle des Berufsschulzentrums aufgenommen worden.

Dessau/MZ - Ein gutes Jahr - vom 4. März 2022 bis 29. April 2023- war die Sporthalle am Berufsschulzentrum die Erstanlaufstelle und Unterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine. Inzwischen wohnt dort keiner mehr. Der Zustrom der Flüchtlinge ist abgeebbt, es erreichen nur noch sehr wenige die Stadt. Alle Geflüchteten wurden in Wohnungen untergebracht. „Die Sporthalle ist von allen Möbeln, Spielzeugen, Utensilien und technischen Geräten, die in Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten standen, beräumt“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.