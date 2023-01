Turnhalle des Berufsschulezentrums soll ab April wieder für den Sport genutzt werden

Dessau/MZ - Die Stadt will die zentrale Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle des Berufsschulzentrums bis zum 31. März leerziehen und wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zuführen. Das kündigte die Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Senioren, Eter Hachmann in der vorigen Woche im Hauptausschuss an. Für die Erstaufnahme ukrainischer Schutzsuchender solle dann ein anderes Objekt genutzt werden.

