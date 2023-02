Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge Turnhalle am Berufsschulzentrum vor Freigabe für Vereinssport - Wie groß ist Sanierungsbedarf?

Die Stadt Dessau-Rosslau will die zentrale Sammelunterkunft in der Turnhalle des Berufsschulzentrums leerziehen und die Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen. Dafür ist aber einiges notwendig.