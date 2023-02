Zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben geht die Hilfe für die Menschen in der Türkei und Syrien weiter. In Dessau haben sich rund zehn Familien etwas Besonderes ausgedacht.

Dessau-Roßlau/MZ - Auch zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Lage in den betroffenen Regionen dramatisch. Vielerorts fehlt es an der Versorgung für die Bevölkerung, weil die Infrastruktur zerstört ist. Zehn türkische Familien, die in Dessau leben, planen daher am kommenden Samstag, dem 25. Februar, von 10 bis 17 Uhr einen Wohltätigkeitsbasar. Die Einnahmen sollen betroffenen Familien im Erdbebengebiet zugute kommen. Der Basar wird am Ausgang des Rathauscenters in Richtung Marktplatz vor dem Geschäft Blume 2000 aufgebaut.

Wie der Organisator des Basars, Mustafa Karatas, sagte, würden türkische Speisen und Getränke verkauft, die von Privatpersonen gekocht und zubereitet würden. „Das meiste bereiten die Frauen zu“, sagte der Dessauer mit türkischen Wurzeln. Die Gruppe bestehe aus etwa zehn Familien, die vor einigen Jahren vor dem Regime des türkischen Präsidenten Erdogan geflohen seien und nun in Dessau lebten. „Ich persönlich habe keine Verwandten im Erdbebengebiet, aber viele andere aus der Gruppe haben dort Familie“, sagte Karatas.

Bei den beiden großen Erdbeben am 6. Februar waren in der Türkei und Syrien zehntausende Menschen in zusammenstürzenden Gebäuden verschüttet worden. Inzwischen wurden fast 50.000 Todesopfer und viele Verletzte gezählt.