Türen auf zum 1. Winterball

Die Live-Band Nightfever aus Leipzig spielt am 14. Januar in der Elbe-Rossel-Halle zum Ball auf.

Rosslau/MZ - Der 1. Große Winterball am 14. Januar soll etwas ganz Besonderes werden. Sich zu erinnern, wann in der Elbe-Rossel-Halle das letzte Mal die Ballkleider rauschten und bis in die Nacht getanzt wurde, verlangt die Rückschau auf die Zeit vor Corona. 2020 führten die Roßlauer Schifferkameraden am zweiten Samstag im Januar ihre Frauen aus zum traditionellen Schifferball. Das war der 165. Ball in der mittlerweile 175-jährigen Vereinsgeschichte des Schifferverein 1847. Und es blieb der letzte.