Tschüss Weihnachtsgrün - Stadtpflegebetrieb Dessau hat 25 Tonnen Bäume eingesammelt

Für Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes war am Sonnabend der Hauptabholtag für Weihnachtsbäume. Noch bis 2. Februar geht Sammlung weiter. Was mit ihnen passiert.

Für Stefan Schweitzer vom Stadtpflegebetrieb und seine Kollegen war am Sonnabend Großkampftag in Sachsen Weihnachtsbaumentsorgung.

Dessau-Rosslau/MZ - „Tschüß Weihnachtsbaum“ hieß es am Sonnabend in Dessau-Roßlau. Nordmanntanne, Blaufichte und Co wanderten zu Hunderten in die Sammelfahrzeuge des Stadtpflegebetriebs, werden bald zu Kompost oder landen in Holzverbrennungsanlagen.

„Im vergangenen Jahr wurden 45 Tonnen Weihnachtsbäume in Dessau-Roßlau eingesammelt“, sagt Matthias Tuchel, der im Stadtpflegbetrieb für die Abfallentsorgung zuständig ist. Wie viele Bäume eine Tonne ergeben, „das haben meine Männer noch nicht gezählt“, gibt er zu, doch es sei schon eine große Menge. Und um die Bäume, die noch zumeist bis 6. Januar die Zimmer in Wohnungen und Häusern schmückten, abzuholen, braucht es eine große Kraftanstrengung.

36 Mitarbeiter waren am Sonnabend in Dessau mit 18 Fahrzeugen im Einsatz

Am Samstag war Hauptsammeltag. Das heißt 36 Mitarbeiter waren mit 18 Fahrzeugen im Einsatz, darunter 12 Abfallsammelfahrzeuge, zwei Lkw mit Ladekran und vier Transporter. Mit den Transportern wurden die Bäume zu Sammelplätzen gefahren. Das sind meist Wertstoffplätze, die als Zwirschenlager dienen, denn dann bräuchten die großen Abfallsammler nicht durch jede Straße fahren, sagt Tuchel.

Auf alle Fälle ist das Bäumesammeln „ein schwerer Job“, denn die Masse der Fahrzeuge sind keine Sperrmüllfahrzeuge mit großer Öffnung, in die die Bäume leichter geworfen werden können, sondern normale Abfallsammler für die Tonnen. „Und da müssen die Bäume hoch oben rein.“ Doch wenn die Bäume zu groß und schwer sind, dann muss ein Lkw mit Ladekran ran.

Die Tagesausbeute an Weihnachtsbäumen wird auf einem Sammelplatz zusammengetragen. Foto: Thomas Ruttke

Vor allem in den Einfamilienhaussiedlungen standen die abgeschmückten Bäume am Sonnabend am Straßenrand. „In Gebieten mit Großwohnanlagen wurden die Bäume bereits im Vorfeld eingesammelt“, so Tuchel. Doch auch am Montag gibt es noch einmal eine größere Sammlung: in Mühlstedt, Streetz, Natho, Rodleben, Brambach, Neeken, Rietzmeck, Kleutsch und Sollnitz.

Zudem besteht auch noch die Chance, sich bis 2. Februar vom Baum zu trennen und ihn an ausgewählten Containerstellplätzen abzustellen. Warum gerade 2. Februar? Am christlichen Feiertag „Mariä Lichtmess“ - 40 Tage nach Weihnachten - werden Tannenbäume aus Stuben geräumt. „Auch diese Leute sollen die Möglichkeit haben, dass ihr Baum entsorgt wird“, sagt Tuchel, denn die Entsorgung ist eine Leistung aus der Abfallgrundgebühr.

Schätzungsweise 25 Tonnen Weihnachtsbäume wurden am Sonnabend gesammelt. Im Vorfeld ab Anfang Januar waren es etwa 15 Tonnen, im Nachgang schätzt Tuchel wie in den Vorjahren mit fünf Tonnen.

Weihnachtsbäume landen bei der Firma G. Schönemann Entsorgung GmbH

Das Leben eines Weihnachtsbaumes endet in Dessau bei der Firma G. Schönemann Entsorgung GmbH. „Hier werden die Weihnachtsbäume geschreddert und anschließend zum Teil kompostiert und zum Teil einer Holzverbrennungsanlage zugeführt“, sagt Tuchel.

Probleme mit der Abholung der Bäume hatte es am Sonnabend nicht gegeben. Falls nicht abgeschmückte oder in Kunststoff verpackte Bäume entsorgt werden sollten, wurden diese nicht abgeholt. „Aber solche Fälle halten sich in Grenzen“, ist Tuchel froh. Und ein auch ein wenig froh darüber, dass es dieses Jahr keinen Schnee gab. Denn mitunter hatten Zeitgenossen ihre Bäume im Vorgarten in den Schnee gestellt und sich gewundert, dass sie stehen blieben. „Die waren von anderen Bäumen nicht zu unterscheiden“, nimmt Tuchel seine Mitarbeiter in Schutz.