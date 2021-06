Trotz Wahlzettel-Panne in Dessau-Roßlau - Amtliches Wahlergebnis zur Landtagswahl wurde bestätigt

Dessau-Roßlau - Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag im Dessauer Ratssaal die endgültigen Ergebnisse der Landtagswahl am 6. Juni in den Wahlkreisen (WK) 26 und 27 festgestellt. Überraschungen zu den vorläufigen nach der Wahl verkündeten Ergebnissen blieben dabei aus, wenngleich die Mitglieder des Kreiswahlausschusses nach der Panne falsch verschickter Briefwahlunterlagen die Stimmzettel genauer unter die Lupe nahmen. Betroffen von der Panne war der WK 27, zu dem neben Dessau-Roßlauer Stadtbereichen auch Coswig und Oranienbaum-Wörlitz zählen. Einen Einfluss auf den Wahlausgang hat die Panne aber offenbar nicht.

Doch die in Dessau-Roßlau zum Teil falsch verschickten Briefwahlunterlagen im WK 27 hatten zur Folge, so denn die Wähler nicht neue Unterlagen angefordert hatten, dass die Erststimme ungültig gewertet werden musste. Denn auf den Scheinen waren die Kandidaten des WK 26 angegeben. Bei der Zweitstimme, die für die Parteien vergeben wurde, fiel der Wahlzettel-Fehler nicht ins Gewicht.

Insgesamt wurden in den betreffenden Briefwahlbezirken 108 ungültige Erststimmen festgestellt

„Wir bekommen das nicht geheilt“, sagte Kreiswahlleiter Michael Conrad und bat um Entschuldigung. In den betreffenden sieben Dessau-Roßlauer Briefwahlbezirken wurden insgesamt 108 ungültige Erststimmen festgestellt. Im Wahlbezirk 973 waren es allein 61, so Conrad. Warum gerade dort eine Häufung auftrat, „ist uns nicht erklärlich“. Die ungültig gezählten Stimmen hätten aber unterschiedliche Gründe. Zum einen den falschen Wahlschein, zum anderen wurden aber auch mehrere Kreuze gemacht oder der Wahlschein durchgestrichen. Insgesamt würden die 108 Stimmen aber keinen Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen. Der Kreiswahlausschuss schloss sich der Einschätzung an.

Weitere Verstöße bei der Briefwahl monierte Andreas Mrosek (AfD) am Mittwoch im Stadtrat. Stimmzettel seien vor 18 Uhr entnommen worden. Zudem hätten in einer Annahmestelle Kisten, in denen die Briefe gesammelt wurden, frei zugänglich vor dem Tresen gestanden. OB Peter Kuras räumte „kleinere Verstöße“ ein und kündigte eine kritische Bestandsaufnahme der Wahl an. Zu den falschen Wahlunterlagen sagte er, dass es bei der Anzahl an Briefwählern zwangsläufig zu Fehlern komme. „Wir werden das aufarbeiten“, so Kuras.

Im WK 26 hatte CDU-Kandidatin Anja Schneider mit 8.927 Stimmen fast doppelt so viele Stimmen wie Nadine Koppehel von der AfD (4.595)

Im WK 26 hatte CDU-Kandidatin Anja Schneider mit 8.927 Stimmen fast doppelt so viele Stimmen wie Nadine Koppehel von der AfD (4.595) auf sich vereinen können und wurde als Direktkandidatin zum Einzug in das Landesparlament bestätigt. Auf Frank Hoffmann von den Linken entfielen 3.492 Stimmen, auf Robert Hartmann (SPD) 2.534, Cornelia Lüddemann (Grüne) 2.032 und Jörg Bernstein (FDP) 2.511.

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CDU (9.847) vor der AfD (4.382). Die Linken holten 2.710 Stimmen, die SPD 1.988, die Grünen 1.881, die FDP 1.750 und die Freien Wähler 375.

Von den insgesamt 41.973 Wahlberechtigten gingen 24.568 zur Wahl. Während bei den Erststimmen 477 ungültige gezählt wurden, waren dies bei der Zweitstimme 361.

Im Wahlbezirk 27 gab es 39.652 Wahlberechtigte, von denen 24.121 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten

Im Wahlbezirk 27 gab es 39.652 Wahlberechtigte, von denen 24.121 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten. Auch im WK 27 lag die Kandidatin der CDU, Karin Tschernich-Weiske, mit 8.390 Stimmen deutlich vor der Kandidatin der AfD, Margret Wendt (5.252 Stimmen). Tschernich-Weiske wird somit im Magdeburger Landesparlament vertreten sein. Auf Stine Rummel-Strebelow (Linke) entfielen 2.514 Stimmen, Holger Hövelmann (SPD) holte 2.860, Marek Boeck (Grüne) 1.135, Lea-Charlotte Kus (FDP) 1.471 und Michael Marks (Freie Wähler) 1.944. Ungültig waren 555 Stimmen, darunter die 108 Stimmen aus den Dessau-Roßlauer Briefwahlbezirken.

Bei den Zweitstimmen konnte die CDU 9.299 auf sich vereinen, die AfD 4.983, die Linke 2.281, die SPD 1.779, die Grünen 1.507, die FDP 1.477 und die Freien Wähler 808. Ungültig waren 412 Stimmen. (mz)