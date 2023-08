Trotz Trockenheit und hoher Kosten: Lust auf Swimmingpools in Dessau ungebrochen

Wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren stehen private Bademöglichkeiten im Garten in der Kritik. Was das Umweltbundesamt und ein Poolbauer sagen.

Poolbauer Lutz Engel hat in der Region über 1.400 Pools gebaut. In diesem Jahr aber gibt es einen Rückgang bei den Nachfragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - Endlich wieder wird es so richtig warm am Wochenende, macht der Sprung ins kühle Nass so richtig Spaß. Und den gibt es nicht nur im Freibad, sondern immer öfter auf dem eigenen Grundstück. Das sehen Kritiker angesichts vorangegangener trockner Sommer und gesunkener Grundwasserstände höchst kritisch. Viele Kommunen, darunter Dessau-Roßlau, schränken im Sommer tagsüber die Wasserentnahme aus Brunnen und offenen Gewässern zum Gießen im Garten ein. Bad Königshofen im Norden Bayerns geht sogar weiter und hat das Befüllen von Pools in dieser Jahreszeit verboten.