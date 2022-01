Trotz Protest reibungsloser Verlauf: Zweite Aktion der CDU in Dessau für Familien trifft auf großes Echo

Nach Einschüchterungsversuch am Vortag kritisiert Landtagsabgeordnete Anja Schneider: „Anonym und feige am Telefon, das geht gar nicht.“

Impfaktion in der CDU-Geschäftsstelle in der Ferdinand-von-Schill-Straße am Sonnabend: Familie Fröse ist mit ihren beiden Kindern extra aus Wittenberg gekommen.

Dessau/MZ - Am Ende verlief alles friedlich, störungsfrei und wie geplant. Die Familienimpfaktion in der Geschäftsstelle des Dessauer CDU-Kreisverbandes am Sonnabend war nicht beeinträchtigt worden vom angemeldeten „stillen Protest“ von Gegnern der Aktion. Die wendeten sich dagegen, dass auch Kindern die Coronaspritze verabreicht wurde. Polizei und Versammlungsbehörde hielten die überschaubare Zahl der Protestler - in der Spitze 15 - auf Abstand.

Deutlich mehr Andrang als beim ersten Familienimpftermin

Ursprünglich war der „stille Protest“, den AfD-Kreischef Andreas Mrosek zuvor auf Facebook angekündigt hatte, vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Ferdinand-von-Schill-Straße geplant. Versammlungsbehörde und Polizei hatten sie aber nur an der Ecke Ferdinand-von-Schill-Straße/Kavalierstraße genehmigt. „Die Impfaktion“, sagte Yaroslav Atlas, Einsatzleiter der Polizei, „soll nicht beeinträchtigt werden.“

Es war die erste derartige Aktion von Impfgegnern in der Region. Auch im Landkreis Wittenberg oder Anhalt-Bitterfeld gab es noch keine solche Anmeldungen, weshalb die Polizei bei einem möglichen höherem Zulauf auch noch Kräfte hätte mobilisieren können. So war sie mit 25 Kollegen vor Ort, wie Atlas sagte.

Die Polizei hielt die Gegner der Impfaktion auf Abstand. Foto: Thomas Ruttke

Die CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider, die die Familienimpfaktion organisiert hatte, freute sich: „Wir haben sehr viel Unterstützung von der Polizei und vom Ordnungsamt, alles läuft friedlich.“

Sowohl Erwachsene als auch Jugendliche und Kinder konnten sich die Spritze gegen Corona holen. Bei der ersten Aktion im Dezember „wurden 80 Kinder geimpft“, so Schneider, „diesmal sind es 104 Kinder sowie 19 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Das sind also deutlich mehr.“

Das Angebot wurde unterbreitet, weil es schwierig sei, das Impfen von Kindern im Praxisalltag von Kinderärzten zu organisieren, erklärte die Landtagsabgeordnete. Weshalb die Kinderarztpraxis Jörg Hofmann, Kristina Mathony und Uwe Mathony die Aktion unterstützte. Ebenso wie viele Mitglieder der CDU.

Eltern kommen auch aus Wittenberg mit ihren Kindern

Froh über das Angebot war auch Familie Fröse aus Wittenberg, die mit ihren Kinder Linus (5) und Jasmin (9) bereits im Dezember da war. Nun gab es für die Jüngsten die zweite Spritze. „Es ist wichtig, das man einen gewissen Schutz hat“, sagen die Eltern Ulrike und Christian Fröse.

Von der Demo der Impfaktionsgegner hatten sich die Familie und die anderen Impfwilligen nicht beeindrucken lassen. Auch Anja Schneider zeigte sich entspannt. „Ich stehe für Meinungsfreiheit. Die Demo wirft uns nicht aus der Bahn. Dort zeigt jeder Gesicht und äußert seine Meinung.“

Nicht tolerieren aber könne sie es, wenn „es unter die Gürtellinie geht“. Das war am Freitag der Fall, als eine Frau sich nach einem Impftermin für ein Kind informierte, um dann aber die Mitarbeiter zu beleidigen. „Feige und anonym am Telefon, das geht gar nicht“, so Schneider.