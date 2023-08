Verfügung bis 30. September Trotz des vielen Regens - Stadt Dessau-Roßlau schränkt Entnahme von Wasser weiter ein

Die Stadt Dessau-Roßlau hält trotz des Regens in den vergangenen Wochen weiterhin an ihrer Allgemeinverfügung zum Verbot und Beschränkung der Wasserentnahme im gesamten Stadtgebiet fest. Was die Gründe sind.