Trotz breiter Zustimmung - Stadtrat von Dessau-Roßlau beschließt weiterhin keine Corona-Testpflicht

Vermutlich wird das Thema Testpflicht am 9. Juni im Stadtrat noch mal kontrovers diskutiert.

Dessau-Roßlau - Ob beim Besuch in Geschäften, beim Friseur oder bei den wenigen Kulturveranstaltungen - überall war in den vergangenen Wochen ein negativer Corona-Schnelltest vorzulegen. Sich regelmäßig Stäbchen in Nase oder Rachen einführen zu lassen, gehört für die allermeisten Menschen längst zum Alltag. Ausgerechnet der Stadtrat bildet hier jedoch noch immer eine Ausnahme. Für die oft bis zu 100 Teilnehmer besteht keine Testpflicht.