Die Dessau-Roßlauer CDU diskutiert mit ihrer stellvertretenden CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp. Sie war am Bauhaus. Gesprochen haben die Dessauer Christdemokraten mit Stumpp über Lehrermangel und Konzepte, diesen abzubauen. Diskutiert wurde aber auch um die Frage, weshalb wir in Deutschland nur noch „kompliziert“ und nicht „einfach“ können.

Dessau/MZ - Die Dessauer CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider hat eine Einladung nach Berlin bekommen. Im Frühjahr 2024 soll sie die in Dessau erarbeitete Konzeption einer neu strukturierten Lehramtsausbildung beim Bildungsfachausschuss des Bundes vorstellen. Schneider setzt sich seit ihrer Wahl zur Landtagsabgeordneten dafür ein, den Mangel an Lehrkräften an Grund- und Sekundarschulen zu beseitigen - mit einem Konzept, dass unter anderem ein praxisnahes Studium in Dessau-Roßlau vorsieht. Über Schneiders Konzept sagte Christina Stumpp, stellvertretende Generalsekretärin der CDU Deutschland bei ihren Besuch, „das ist genau das, was wir brauchen“.