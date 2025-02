Trickdiebstahl in Dessau - Frau fragt in Café nach medizinischer Hilfe - und stiehlt Handy

Dessau/MZ. - Nach einem Trickdiebstahl hat ein 31-jähriger Mann eine Strafanzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau gestellt.

Der Mann hatte nach eigenen Angaben am Montag, 17. Februar, in einem Café in Dessau gesessen, als plötzlich eine ihm unbekannte Frau an den Tisch kam und ihn nach Geld fragte. Dabei zeigte die Frau einen Zettel vor, auf dem zu erkennen war, dass sie das Geld scheinbar für eine medizinische Behandlung benötigt.

Nachdem das Gespräch beendet und die Frau verschwunden war, musste der Mann allerdings feststellen, dass sein Mobiltelefon im Wert von circa 1.400 Euro nicht mehr auf dem Tisch lag. Der Dessauer geht davon aus, dass das Telefon während des Gespräches durch die Frau entwendet wurde. Wahrscheinlich hat sie zugegriffen, als sie den Zettel zeigte.