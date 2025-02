Dessau/MZ. - Ein unbekannter Mann hat einem 84-jährigen Dessauer bei einem Trickdiebstahl die EC-Karte gestohlen. Das hat der Senior bei der Polizei in Dessau angezeigt.

Der Mann war am Montag, 10. Februar, gegen 16 Uhr von einem Mann in Höhe des Alten Theaters angesprochen worden. Dieser bat darum, eine Münze in noch kleinere Geldstücke zu wechseln. Dies tat der 84-Jährige, nahm seine Geldbörse in die Hand und wechselte das Geldstück. Da der Mann mit der Stückelung der ausgehändigten Münzen nicht zufrieden war, griff dieser selbst in das Münzfach der Geldbörse des Rentners und wühlte darin herum.

Zwei Tage später wollte der Rentner an einem Geldautomaten Bargeld abheben. Dabei musste er feststellen, dass sich seine Geldkarte nicht mehr in seiner Geldbörse befand. Der 84-Jährige geht davon aus, dass der unbekannte Täter am Montag beim Griff in die Geldbörse die Geldkarte entwendete.

Die Überprüfung des Bankkontos ergab, dass der Täter bereits am Montagabend mit der Geldkarte in einem Elektromarkt einen Einkauf von knapp 1.400 Euro beglichen hatte. Der Geschädigte ließ die Geldkarte umgehend sperren, um weitere unberechtigte Abbuchungen oder Bezahlvorgänge zu verhindern.