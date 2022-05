Trennwände von Hufcor - Dessauer Unternehmen baut Großauftrag für Polizei in Antwerpen

Blick in die Werkhalle von Hufcor. Dort wird emsig für Europa gearbeitet. Rund 50 Prozent der Produktion bleibt aber in Deutschland.

Dessau/MZ - Wer die Werkhalle betritt, der sollte besser Ohrenschützer tragen. Denn es herrscht permanenter Lärm. Vor allem, wenn die Kreissägen auf der Taktstraße eine Spanplatte teilen. Und das passiert in nahezu jeder Minute in der Halle im Dessauer Triftweg 36. Die Adresse ist der deutsche Sitz der US-amerikanischen Firma Hufcor Janesville. Das hiesige Tochterunternehmen bedient den gesamten europäischen Markt. Seit 25 Jahren plant und liefert es Trennwände und mobile Trennwandsysteme aus Spanplatten oder Glas in unterschiedlichsten Dekoren und Varianten.