Zwei Kameraden starben bei Brand Trauer über tödlichen Feuerwehreinsatz in St. Augustin - Dessauer Feuerwehr setzt Zeichen

Bei einem Brand in St. Augustin starben am Sonntag zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr. In ganz Deutschland drücken kameraden ihre Anteilnahme aus - auch in Dessau-Roßlau.