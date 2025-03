Der frühere Generalmusikdirektor der Anhaltischen Philharmonie, Daniel Lipton, ist am 18. Februar im Alter von 84 Jahren in Florida gestorben.

Trauer am Anhaltischen Theater Dessau - Ehemaliger Generalmusikdirektor in Florida verstorben

Daniel Lipton war drei Jahre Generalmusikdirektor in Dessau.

Dessau/MZ. - Der frühere Generalmusikdirektor der Anhaltischen Philharmonie, Daniel Lipton, ist am 18. Februar im Alter von 84 Jahren in Florida gestorben. Das teilte das Anhaltische Theater am Freitag mit.