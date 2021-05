Transporter wird bei Zerbst in den Gegenverkehr gegen zweiten Transporter geschleudert

Zerbst/Dessau - Auf der B184 zwischen Dessau und Magdeburg hat es am Freitagnachmittag einen folgenreichen Auffahrunfall gegeben.

Nach dem ersten Stand der polizeilichen Ermittlungen war der 28-jährige Fahrer eines VW mit Anhänger in Richtung Dessau unterwegs. Auf Höhe des Abzweiges nach Töppel kurz vor Zerbst bremste der Mann sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab, da das vorrausfahrende Fahrzeug nach Töppel abbiegen wollte. Der nachfolgende 47-jährige Fahrer eines Transporters Daimler Chrysler fuhr auf, wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort dann noch mit einem Opel-Transporter eines 35-Jährigen, der in Richtung Magdeburg unterwegs war.

Der 47-Jährige wurde bei den Kollisionen verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die beiden Transporter waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme war die B 184 voll gesperrt. (mz)