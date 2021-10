Transporter ein Totalschaden - Multicar brennt auf der Lukoer Straße in Roßlau völlig aus

Roßlau/MZ - Einen brennenden Multicar-Transporter haben die Freiwillige Feuerwehr Roßlau und die Berufsfeuerwehr am Donnerstag gelöscht. Das Fahrzeug war aus noch unbekannter Ursache gegen 8.45 Uhr in der Lukoer Straße in Roßlau in Brand geraten.

Bei Eintreffen der Helfer brannte der Multicar in voller Ausdehnung, heißt es im Einsatzbericht der Roßlauer Feuerwehr. Die Kameraden konnten nur noch ablöschen. Der Transporter ist ein Totalschaden. Nach dem Einsatz musste zudem die Straße gereinigt werden. Dabei kam die Kehrmaschine der Berufsfeuerwehr zum Einsatz.