Traktor löst Waldbrand bei Rodleben aus - Fahrer unverletzt - Schaden bei 70.000 Euro

Rodleben/MZ - Dessau-Roßlaus Feuerwehren waren am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Rodleben, hinter dem Gelände der IDT Biologika, gefordert. Dort war gegen 14 Uhr ein Brand ausgebrochen, nachdem nach Angaben der Feuerwehr ein Traktor Feuer gefangen hatte. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Rodleben und Roßlau sowie die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau.

Der Traktor habe während der Fahrt plötzlich in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag. Der 62-jährige Fahrer habe sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt.

Am Traktor entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro, für weitere 20.000 Euro hätten außerdem ausgelaufene Fahrzeugmittel beseitigt werden müssen. Nach den Angaben vom Donnerstagmorgen hatte vermutlich ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.