Traktor löst Waldbrand bei Rodleben aus - Drei Feuerwehren aus Dessau-Roßlau gefordert

Rodleben/MZ - Dessau-Roßlaus Feuerwehren waren am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Rodleben, hinter dem Gelände der IDT Biologika, gefordert. Dort war gegen 14 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen, nachdem nach Angaben der Feuerwehr ein Traktor Feuer gefangen hatte. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Rodleben und Roßlau sowie die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau. Am Traktor entstand Totalschaden.