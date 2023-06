Die Feuerwehr wird am Samstagabend in den Streetzer Weg nach Roßlau gerufen. Dort brennt es im Keller eines Einfamilienhauses.

Rosslau/MZ - Ein tragisches Ende nahm am Samstag ein Grillabend in Roßlau:

Die Feuerwehren der Stadt waren gegen 19 Uhr in den Streetzer Weg alarmiert worden. In einem Einfamilienhaus war im Keller ein Feuer ausgebrochen. Ein abgestellter Elektrogrill war in Brand geraten.