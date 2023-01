Tragende Rolle für die ganz schweren Teile

Rosslau/MZ - Am geschichtsträchtigen Ort der Roßlauer Schiffswerft ist kurz vor dem Jahreswechsel moderne Transporttechnologie in Dienst gestellt worden. Das neue, selbstfahrende Transportmodul Eco1000 vom Hersteller Cometto kann nun bis zu 160 Tonnen schwere Stahlbauteile zu den Standorten auf dem Werksgelände bewegen. Darüber informieren sowohl die Roßlauer Schiffswerft auf der Webseite als auch der Hersteller in seiner Produktbroschüre im Kapitel News.

