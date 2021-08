Trabant in Dessau aus Garage geschoben - Diebe scheitern am aufgebohrten Zündschloss

Dessau/MZ - - In der Nacht zum Donnerstag waren Diebe in einem Garagenkomplex im Dessauer Ortsteil Zoberberg unterwegs. Ein 69-jähriger Anwohner hatte dort am Donnerstagmorgen seine Garage aufgesucht und festgestellt, dass eine benachbarte Garage gewaltsam geöffnet wurde. Vor der Garage stand ein Trabant.

Von unbekannten Tätern waren mehrere Vorhängeschlösser an der Garage aufgebrochen worden. Das Auto hatten sie , so die Polizei, vermutlich aus der Garage geschoben. Am Pkw wurde das Zündschloss aufgebohrt. Sie scheiterten aber, das Auto in Gang zu bringen.

Laut Angaben des Eigentümers, der kontaktiert wurde und kurz darauf vor Ort erschien, wurde nichts entwendet. Eine Schadenshöhe war zur Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.