Toyota gegen Straßenbahn - 6.000 Euro Schaden bei Unfall in Innsbrucker Straße in Dessau

Dessau/MZ - Ein Toyota und eine Straßenbahn sind am Dienstagabend in Höhe Innsbrucker Straße in Dessau zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Der 75-jähriger Toyota-Fahrer hatte nach Angaben der Polizei gegen 18.05 Uhr die Nebenfahrbahn der Heidestraße in Richtung Stadtzentrum benutzt. Er wollte im Einmündungsbereich der Innsbrucker Straße auf die Hauptfahrbahn der Heidestraße auffahren. Dabei beachtete er nicht die heranfahrende Straßenbahn. Es kam zur Kollision.