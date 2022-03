Toyota fährt in Kochstedter Kreisstraße in Dessau gegen Baum - Fahrerin „vergisst“ Einlenken

Dessau/MZ - In der Kochstedter Kreisstraße in Dessau ist am Montagnachmittag, 28. März, eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Die 61-jährige Fahrerin war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Toyota von einem Tankstellengelände nach links in die Kochstedter Kreisstraße eingebogen und hatte nach eigenen Angaben „vergessen“, im Anschluss wieder geradeaus zu lenken. In der Folge kollidierte das Auto mit einem Baum am Straßenrand.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen im Oberkörperbereich. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von über 6.500 Euro.