Dessau-Rosslau/MZ. - Freude und Stolz bei der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau: Die Stadt hat bei der Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr das drittbeste Ergebnis seit Beginn der Messung 2013 aufgestellt und die Besucherzahl im Vergleich zu 2022 noch einmal um zwölf Prozent steigern können. Damit schnitt die Stadt acht Prozent besser als der Bundes-Schnitt und fünf Prozent besser als der Sachsen-Anhalt-Schnitt ab. Das geht aus einer Mitteilung des Stadtmarketings hervor, zwei Tage, nachdem auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) die Zahlen vorgestellt worden waren.

Nur Jubiläumsjahr besser

Demnach verbrachten Geschäftsreisende und Touristen im Jahr 2023 insgesamt 226.389 Nächte in Dessau-Roßlau. Lediglich in den Jahren 2017 und 2019 wurden mehr Übernachtungen verzeichnet. 2017 feierte Wittenberg das Luther-Jubiläum, 2019 beging Dessau das Bauhausjubiläum. „Wenn man bedenkt, dass in den Jahren 2017 und 2019 große Jubiläen mit internationaler Strahlkraft für einen deutlichen Sprung der Übernachtungszahlen gesorgt haben, dürfen wir umso zufriedener sein, dieses tolle Ergebnis in einem ,normalen’ Tourismusjahr erreicht zu haben“, sagte Hannes Wolf, der Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft.

Touristen machen Dessau-Roßlau in Deutschland und der Welt nach ihrer Heimreise nicht nur bekannter, sie lassen auch eine Menge Geld in der Stadt. 130 Euro geben sie Wolf zufolge pro Nacht in Dessau aus.

Die Stadtmarketinggesellschaft kündigte an, angesichts dieses guten Ergebnisses weiter an der Bekanntheit Dessau-Roßlaus arbeiten zu wollen. 2025 und 2026 steht das hundertjährige Bestehen des Bauhausgebäudes ins Haus.

Angst vor Spardruck

„Durch unsere konzentrierten Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, die vielfältigen Kooperationen in der Stadt und der Region sowie mit der Landestourismusorganisation besteht eine große Chance, dass wir in diesem Jahr das tolle Vorjahresergebnis bestätigen, wenn nicht sogar übertreffen werden, vorausgesetzt die finanziellen Rahmenbedingungen lassen dies zu“, so Wolf. Einsparungen im Zuge der Haushaltssperre seien für eine kontinuierliche und nachhaltige Tourismusentwicklung schädlich.