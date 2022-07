Tourist-Info in Dessau und Roßlau werden Refill-Stationen - Kostenloses Wasser zum Nachfüllen

Dessau-Rosslau/MZ - Die Dessau-Roßlauer Stadtmarketinggesellschaft bietet in den Tourist-Informationen in Dessau und Roßlau ab sofort einen besonderen Service: Vor Ort könnten Gäste und Bürger der Stadt eine mitgebrachte oder gekaufte Trinkflasche kostenlos mit frischen Leitungswasser auffüllen. Das hat Franziska Staudte von der Stadtmarketinggesellschaft angekündigt. Der neue Service sei nicht nur eine willkommene Erfrischung, es werde zudem auch Plastikmüll vermieden.

Von den so genannten Refill-Stationen und Trinkbrunnen gibt es in Deutschland inzwischen mehr als 6.140. Man erkennt sie an dem blauen „Refill-Station-Aufkleber, der nun auch in Dessau und Roßlau angebracht wurde. Laut Refill-Karten gibt es in Dessau-Roßlau insgesamt etwa ein Dutzend Teilnehmer an diesem Programm.